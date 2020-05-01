Гуррейро: очевидно, что никакие катки после 15 мая не откроются

Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду с Тиффани Загорски, признался, что пока не видит целесообразности в возвращении в Москву. По мнению Загорски, после майских праздников спортсмены всё равно не смогут приступить к тренировкам.

«Перед объявлением карантина 24 марта я отправился на выходные к друзьям в Уфу. Планировал вернуться в понедельник в Москву. Но события так развернулись, что всё ужесточилось, и я остался. Изолировался в Уфе и уже больше месяца здесь.

Очевидно, что никакие катки после 15 мая не откроются. Какой смысл лететь в Москву? В Уфе тренировки занимают порядка четырёх часов в день, затем мы интересно проводим время с друзьями. Здесь у нас бильярд, баня, беседка, мангал.

Где сейчас Тиффани? Была у нас возможность поехать к своим семьям. Но мы решили: это предолимпийский сезон, а карьера для нас на первом месте. Рискованно в такой ситуации куда-то улетать из России. Катки могут открыться, а границы ещё будут закрыты. В такой ситуации мы решили пожертвовать комфортом – своим и своих близких. Конечно, Тиффани переживала, что не сможет съездить к маме во Францию, но она всё понимает — в пандемию важно соблюдать необходимые меры», — цитирует Гурейро «Советский спорт».