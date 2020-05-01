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Боброва придумала новые виды спорта для дома, приняв участие в «квартириаде»

Боброва придумала новые виды спорта для дома, приняв участие в «квартириаде»
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Екатерина Боброва приняла участие во флешмобе Олимпийского комитета России «квартириада». Смысл заключается в придумывании различных видов спорта, которыми можно заниматься в квартире на самоизоляции.

Боброва показала в своём аккаунте в «Инстаграме», как можно заниматься конным спортом на детской лошади, бежать наперегонки на четвереньках и поднимать тяжести, используя вместо штанги ребёнка.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Спортсмены по всему миру вынуждены сидеть дома из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

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