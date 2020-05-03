Забияко — о травме Энберта: Саша сдавал анализы, но улучшений не было. И так каждый раз

Российская фигуристка Наталья Забияко рассказала о проблемах со здоровьем партнёра, Александра Энберта. Пропустив из-за них прошлый сезон, в феврале дуэт объявил о завершении профессиональных выступлений.



«Всё началось ещё на старте нашего с Сашей лучшего сезона. Из-за проблем со здоровьем врачи не допустили нас на прошлогодний чемпионат Европы. Затем был счастливый чемпионат мира, и наступил период отдыха. Всё вроде бы наладилось: мы провели сборы за границей, с энтузиазмом готовили короткую программу. Очень интересная, кстати, получилась — «Снежная королева». Мы взяли этот образ, но не сюжет из сказки Андерсена. Саша изображал простого человека, которого я пыталась заморозить своими чарами и холодом. В середине лета, когда начались большие нагрузки с полноценными прокатами, проблемы у Саши вернулись. Он прошёл обследование в Москве, и врачи запретили ему тяжёлые нагрузки.



Врачи не называли сроков выздоровления, была полная неопределённость. После очередной проверки Саше говорили, чтобы приходил через месяц. Он пересдавал анализ, улучшений не было, и так каждый раз.



Психологически было очень тяжело. Саша ездил на обследования, верил до последнего, что здоровье наладится. Это всё возникло не в один день. Мы ведь даже не знали в марте прошлого года, будем ли участниками чемпионата мира. Лишь за несколько дней до отъезда получили медицинский допуск. В то время я начала писать книгу. А последние месяцы мы боролись и смотрели все соревнования, в которых могли участвовать.



Осознание [того, что Энберт не вернётся в профессиональный спорт] пришло давно, здесь нет конкретного момента. Просто с каждым случаем недопуска на соревнования мы видели: динамики нет, от нас ничего не зависит. Верили в лучшее и старались не раскисать, но плохие предчувствия усиливались. После череды отказов мы просто смирились», — цитирует Забияко «Матч ТВ».

На Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане пара стала второй в командных соревнованиях. На чемпионате мира — 2019 в Сайтаме Энберт и Забияко довольствовались бронзовыми медалями.