Плющенко подтвердил переход Трусовой в его тренерскую группу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко подтвердил, что 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова, тренировавшаяся у Этери Тутберидзе, переходит в его группу.

«Процесс начался. Готовим официально документы на федерацию о переходе Саши Трусовой ко мне в академию, в мою группу. Все мы на самоизоляции, но сейчас время переходов. Мы всё делаем официально, как должно быть», — приводит слова Плющенко ТАСС.

15-летняя Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и бронзовый призёр чемпионата России (2020), вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.