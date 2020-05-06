Ирина Слуцкая показала, как экспериментировала с волосами

Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка показала, как экспериментировала со своей внешностью, меняя причёску.

«Я всегда разная. Я очень много экспериментировала с волосами. И красила, и отрезала чёлку, и снова перекрашивалась! В итоге остановилась на этом цвете. А вы любите экспериментировать? Какой мой образ вам нравится больше?» — написала Слуцкая в «Инстаграме», выложив фотографии.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Слуцкой.

41-летняя спортсменка воспитывает троих детей: 12-летнего Артёма и девятилетнюю Варвару от первого брака с Сергеем Михеевым, а также пятимесячную Киру, отцом которой является второй муж фигуристки Алексей Говырин.

По окончании профессиональной спортивной карьеры Слуцкая работает на телевидении, является участницей и организатором ледовых шоу.