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«Видимо, были недопонимания». Фигуристка Радионова — об уходе Трусовой от Тутберидзе

«Видимо, были недопонимания». Фигуристка Радионова
«Видимо, были недопонимания». Фигуристка Радионова — об уходе Трусовой от Тутберидзе
Фигурное катание 0

Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2015 года россиянка Елена Радионова прокомментировала уход 15-летней Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе. Напомним, вчера, 6 мая, стало известно, что Трусова ушла от Тутберидзе и перешла в тренерскую группу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

«Для меня это очень неожиданная новость. Когда всё хорошо, люди не переходят к другому тренеру. Видимо, были какие-то недопонимания.

Сейчас тяжело говорить, правильно она сделала или нет, это покажет только время. Саша уже достаточно опытная спортсменка, но и у Евгения огромный опыт. Думаю, ему предстоит многому научить Сашу, у них должен получиться хороший тандем. Всё зависит от настроя Саши на работу, а она девочка целеустремлённая», — приводит слова Радионовой «Р-Спорт».

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