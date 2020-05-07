Плющенко — об уходе Трусовой от Тутберидзе: инициатива сугубо спортсмена!
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал переход в его тренерскую группу 15-летней фигуристки Александры Трусовой, которая решила покинуть группу Этери Тутберидзе.
«Инициатива сугубо спортсмена! Никто никого не подгонял и не переманивал у других тренеров и школ.
Сейчас открытое окно для переходов спортсменов. Мы сейчас готовим документы для оформления перехода в московскую федерацию, Федерацию фигурного катания России и «Самбо-70», где числилась и на сегодняшний день числится Саша Трусова. В общем, сейчас официально занимаемся, как и положено, документами. Единственное, сейчас мы их подписываем, готовим, а когда закончится карантин — подадим их», — приводит слова Плющенко Sport24.
От Тутберидзе к Плющенко ушла ещё одна ученица
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