Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Плющенко — об уходе Трусовой от Тутберидзе: инициатива сугубо спортсмена!

Плющенко — об уходе Трусовой от Тутберидзе: инициа
Плющенко — об уходе Трусовой от Тутберидзе: инициатива сугубо спортсмена!
Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал переход в его тренерскую группу 15-летней фигуристки Александры Трусовой, которая решила покинуть группу Этери Тутберидзе.

«Инициатива сугубо спортсмена! Никто никого не подгонял и не переманивал у других тренеров и школ.

Сейчас открытое окно для переходов спортсменов. Мы сейчас готовим документы для оформления перехода в московскую федерацию, Федерацию фигурного катания России и «Самбо-70», где числилась и на сегодняшний день числится Саша Трусова. В общем, сейчас официально занимаемся, как и положено, документами. Единственное, сейчас мы их подписываем, готовим, а когда закончится карантин — подадим их», — приводит слова Плющенко Sport24.

От Тутберидзе к Плющенко ушла ещё одна ученица
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020