«Плющенко и его Мальвина». Рудковская показала, как танцует с мужем

Яна Рудковская, супруга российского фигуриста Евгения Плющенко, опубликовала новое видео в своём «инстаграме». Она показала, как танцует с Плющенко.

«Плющенко и его Буратино, а точнее Мальвина», — подписала видео Рудковская.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Рудковской.

Плющенко с семьёй в настоящее время находится в самоизоляции. Бывший фигурист регулярно выкладывает в социальных сетях новые видеоролики.

Евгений завоевал свою первую медаль на чемпионате мира 1998 года, став его бронзовым призёром. В его активе три победы на чемпионатах мира и семь триумфов на чемпионатах Европы. На Олимпийских играх он стал чемпионом в одиночном катании в Турине-2006 и завоевал серебряные медали в аналогичной категории в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и в Ванкувере в 2010-м. На домашней Олимпиаде в Сочи Евгений выступал в командных соревнованиях, где сборная России завоевала золото.