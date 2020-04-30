Плющенко и Рудковская спародировали знаменитую сцену из «Титаника»

Известный продюсер и жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская выложила видео, в котором они пародируют знаменитую сцену из «Титаника» Джеймса Кэмерона, где Джек Доусон и Роза Дьюитт Бьюкейтер обнимаются, стоя на носу корабля. Рудковская назвала это «Титаником на карантине».



Евгений Плющенко завоевал свою первую медаль на чемпионате мира 1998 года, став его бронзовым призёром. В его активе три победы на чемпионатах мира и семь триумфов на чемпионатах Европы. На Олимпийских играх он стал чемпионом в одиночном катании в Турине-2006 и завоевал серебряные медали в аналогичной категории в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и в Ванкувере в 2010-м. На домашней Олимпиаде в Сочи Евгений выступал в командных соревнованиях, где сборная России завоевала золото.

Плющенко и Рудковская устроили танцевальный баттл