Елена Ильиных опубликовала милое фото с сыном на фоне радуги

Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» фотографии с мужем, артистом балета Сергеем Полуниным, и маленьким сыном на фоне радуги.
Несколько месяцев назад у Ильиных и Полунина родился сын, его назвали необычным именем — Мир. Недавно Ильиных сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацапалов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу — в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года стало известно об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла эту информацию.
Ранее Ильиных и Полунин снялись в фотосессии для итальянского журнала Vogue.
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