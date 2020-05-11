Татьяна Волосожар рассказала, как одержала первую победу в фигурном катании

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар рассказала, как она одержала первую победу в фигурном катании.

«Я очень хорошо помню свои первые соревнования: готовилась и настраивалась, как на Олимпийские игры! Мне было 7 лет, я выступала в одиночном катании и очень волновалась первый раз выходить к судьям. К счастью, вся семья пришла болеть за меня, и это добавляло немного уверенности.

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Нашу группу фигуристок из 10 девочек поделили на две части: первые показывали одну программу, а вторые — другую. Тогда правила соревнований были иные и творческим самовыражением не баловали. Я попала к тем участникам, которые катали под песню Юрия Антонова «Море, море, мир бездонный». Как сейчас помню своё голубое платье, очень подходящее к тексту песни. К слову сказать, это было моё единственное платье, и оно ещё долго сопровождало меня на соревнованиях.

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Из всех девочек я одна выполняла в программе другой тип вращения (бильман). Соперники возмущались, почему не все делают одинаковые элементы. Но тренер сказала, что если она может, то почему бы и не показать. Я выиграла эти первые соревнования и чувствовала себя в тот момент олимпийской чемпионкой.

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Медалей тогда не раздавали, а победителю дарили маленький вымпел без опознавательных знаков. Папа взял его на работу и сделал гравировку с моим именем, названием соревнований и гордой надписью «За первое место»», — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «инстаграме».