Арутюнян: почему никто не сказал, что Трусова предала, когда ушла к Тутберидзе?

Известный тренер по фигурному катанию Рафаэл Арутюнян поделился своим мнением о негативной реакции членов команды Этери Тутберидзе на переход 15-летней фигуристки Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко. В частности, Трусову раскритиковал хореограф Алексей Железняков, который работает с Тутберидзе. Железняков назвал спортсменку «предательницей».
«Вот этого я вообще понять не могу. Почему же тогда никто из тренеров не сказал, что Трусова совершила предательство, когда ушла к Тутберидзе от своего предыдущего наставника Александра Волкова? Получается, что все те, кто приходит в группу от других специалистов, нисколько не предатели, но становятся таковыми, когда уходят? Это даже смешно. На мой взгляд, так нельзя», — приводит слова Арутюняна RT на русском.
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