Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Арутюнян: почему никто не сказал, что Трусова предала, когда ушла к Тутберидзе?

Арутюнян: почему никто не сказал, что Трусова предала, когда ушла к Тутберидзе?
Фигурное катание / Гран-при 0

Известный тренер по фигурному катанию Рафаэл Арутюнян поделился своим мнением о негативной реакции членов команды Этери Тутберидзе на переход 15-летней фигуристки Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко. В частности, Трусову раскритиковал хореограф Алексей Железняков, который работает с Тутберидзе. Железняков назвал спортсменку «предательницей».

«Вот этого я вообще понять не могу. Почему же тогда никто из тренеров не сказал, что Трусова совершила предательство, когда ушла к Тутберидзе от своего предыдущего наставника Александра Волкова? Получается, что все те, кто приходит в группу от других специалистов, нисколько не предатели, но становятся таковыми, когда уходят? Это даже смешно. На мой взгляд, так нельзя», — приводит слова Арутюняна RT на русском.

Бутырская: Трусова решила, что в команде Плющенко ей будет комфортнее
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020