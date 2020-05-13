Татьяна Тарасова объяснила, почему поддерживает Владимира Путина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала об отношении к президенту России Владимиру Путину. Напомним, Тарасова была доверенным лицом Путина перед президентскими выборами.
«А я и сейчас за него, я не меняю своих привязанностей. Он деятельный человек, с ним не стыдно. Очень хорошо говорит, со временем стал таким оратором, у него есть харизма. Если он сказал, то сделал. Я беру не в размерах государства, а в размерах нашего спорта. Он своё слово держал и провёл Олимпиаду.
Никогда не поверю, что кто-то из руководства страны участвовал в какой-то гадости на Олимпиаде. Я была на ней. После Игр-2014 спортсмены дальше поехали на чемпионаты мира и все без конца проверялись.
Скандал с мельдонием? Виноваты врачи, которые давали странный мельдоний, не зная, через какое время, когда он выводится из организма. За это Владимир Владимирович не отвечает.
Этот мельдоний как мёртвому припарки. Моя мама-сердечница пила его. К спорту высших достижений он не имеет никакого отношения. Все занимаются этим, не мы это придумали. Россия не на первом, не на втором и не на третьем месте по допингу. Американцы пусть на себя посмотрят, что они делали», — цитирует тренера «РБК-Спорт».
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