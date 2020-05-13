Алексей Ягудин в трусах сделал кувырок на кровати. Видео
Российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал в своём «инстаграме» новое видео. Спортсмен записал шутливое видео, на котором он во время кувырка на кровати оказывается в одежде.
«Главное, чтобы был баланс во всём. Хорошего дня всем», — подписал видео Ягудин.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсмена.
Алексей Ягудин — олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
Во время карантина из-за пандемии коронавируса Ягудин находился на самоизоляции. Недавно фигурист впервые после начала пандемии вернулся в Москву.
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