Алексей Ягудин в трусах сделал кувырок на кровати. Видео

Российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал в своём «инстаграме» новое видео. Спортсмен записал шутливое видео, на котором он во время кувырка на кровати оказывается в одежде.

«Главное, чтобы был баланс во всём. Хорошего дня всем», — подписал видео Ягудин.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсмена.

Алексей Ягудин — олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.

Во время карантина из-за пандемии коронавируса Ягудин находился на самоизоляции. Недавно фигурист впервые после начала пандемии вернулся в Москву.