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Щербакова приняла участие в челлендже Овечкина

Щербакова приняла участие в челлендже Овечкина
Фигурное катание 0

Серебряная медалистка чемпионата Европы по фигурному катанию Анна Щербакова приняла участие в челлендже, в котором ранее отметился российский хоккеист Александр Овечкин.

По условиям задания, спортсмены должны выполнять выпады вперёд с клюшкой в руках. Вместо игрового инструмента Щербакова использовала палку, однако усложнила процесс, надев коньки.

«Повторяю челлендж Александра Овечкина. У меня получилось 111 раз за 45 секунд, а сколько получится у вас? Коньки надевать необязательно. А вместо клюшки можно использовать любую палку, как и у меня», — подписала видео Щербакова.

Видео доступно в "Инстаграме" Щербаковой.

Ранее результат Овечкина превзошёл полузащитник ФК «Локомотив» Антон Миранчук. Российский футболист сделал 106 повторений за 45 секунд, тогда как хоккеист сумел выполнить упражнение 91 раз. Таким образом, Щербакова выполнила задание и лучше Овечкина, и лучше Миранчука.

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