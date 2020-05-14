«В раю». Елена Ильиных опубликовала фото с мужем

Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии с мужем, артистом балета Сергеем Полуниным. Снимок сделан на пляже, спортсменка и артист нежно обнимают друг друга.
«В раю», — подписала Ильиных фотографию.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Несколько месяцев назад у Ильиных и Полунина родился сын, его назвали необычным именем Мир. Недавно Ильиных сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.
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