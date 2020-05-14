Алина Загитова и Даниил Глейхенгауз провели совместную онлайн-тренировку

Российская фигуристка Алина Загитова и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз провели совместную тренировку в режиме онлайн. Трансляция велась в «инстаграме» 17-летней уроженки Ижевска.



В ходе часового занятия Алина и Даниил не только успели выполнить ряд физических упражнений, но и ответить на вопросы зрителей. В частности, Загитова рассказала, как планирует провести грядущий день рождения (18 мая фигуристке исполнится 18 лет), и то, как проводит свой обычный день в условиях карантина.

Фото: https://www.instagram.com/azagitova/

Фото: https://www.instagram.com/azagitova/

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.