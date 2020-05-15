Фигурист Ковтун опубликовал фото с голым торсом
Бывший российский фигурист Максим Ковтун, завершивший карьеру в апреле 2019 года, когда ему было 23 года, выложил в своём «инстаграме» новое фото. Там он стоит с друзьями с голым торсом в лесу.
«В здоровом теле — здоровый дух! Дикари закаляются», — подписал запись фигурист.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Ковтуна.
Ковтун — серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, бронзовый призёр этих соревнований в 2016 году, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира (2015, 2017), четырёхкратный чемпион России (2014, 2015, 2016, 2019).
Предыдущий сезон в фигурном катании был завершён досрочно. Организаторам из-за пандемии коронавируса так и не удалось провести чемпионат мира, который должен был проходить в Канаде.
Ковтун выложил красивое фото на фоне русской природы
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