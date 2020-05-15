Фигурист Ковтун опубликовал фото с голым торсом

Бывший российский фигурист Максим Ковтун, завершивший карьеру в апреле 2019 года, когда ему было 23 года, выложил в своём «инстаграме» новое фото. Там он стоит с друзьями с голым торсом в лесу.

«В здоровом теле — здоровый дух! Дикари закаляются», — подписал запись фигурист.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Ковтуна.

Ковтун — серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, бронзовый призёр этих соревнований в 2016 году, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира (2015, 2017), четырёхкратный чемпион России (2014, 2015, 2016, 2019).

Предыдущий сезон в фигурном катании был завершён досрочно. Организаторам из-за пандемии коронавируса так и не удалось провести чемпионат мира, который должен был проходить в Канаде.