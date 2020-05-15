Алина Загитова с сестрой исполнила зажигательный танец. Видео
Олимпийская чемпионка 2018 года, российская фигуристка Алина Загитова вместе с младшей сестрой Сабиной исполнила зажигательный танец. Видео появилось в «инстаграме» teamzagitova.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.
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