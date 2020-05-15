Фигуристы Коляда, Самодурова и дуэт Худайбердиева/Базин вошли в резерв сборной России

Федерация фигурного катания России назвала резервный состав национальной команды на сезон-2020/2021. В него вошли чемпионка Европы – 2019 Софья Самодурова, пропустивший год из-за операции серебряный призёр Олимпийских игр в команде Михаил Коляда, а также новый танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. Партнёрша – серебряный призёр юниорского чемпионата мира – 2019, ранее выступала с Никитой Назаровым и Андреем Филатовым. Партнёр в дуэте с Софьей Евдокимовой дважды завоёвывал медали Универсиады, становился бронзовым призёром чемпионата России – 2019.

Резервный состав сборной России по фигурному катанию в сезоне-2020/2021



Женщины: Анастасия Гулякова, Софья Самодурова, Ксения Синицына



Мужчины: Михаил Коляда, Роман Савосин, Антон Шулепов



Пары: Ясмина Кадырова – Иван Бальченко



Танцы: Ксения Конкина/Павел Дрозд, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов.⠀