Алина Загитова назвала свои любимые фильмы
Российская фигуристка Алина Загитова в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» назвала свои любимые фильмы. В список вошли «Джокер», «Хатико», «Великий Гэтсби», «Трансформеры» и «Кавказская пленница».
Пёс Хатико является символом верности и преданности в Японии. В этом фильме Загитова впервые увидела собаку породы акита-ину и выразила желание иметь такую же. Собака Масару стала подарком олимпийской чемпионке от Японии.
После финала Гран-при в декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры. Фигуристка не участвовала в чемпионате России и не проходила отбор в сборную России на чемпионаты Европы и мира. Чемпионат мира из-за пандемии коронавируса в итоге был отменён. В сезоне-2020/2021 Алина планирует возобновить карьеру.
Загитова попала в состав сборной России на новый сезон, несмотря на приостановку карьеры
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