Анна Щербакова нашла у своей собаки «необычайный талант»

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о своём новом питомце — собаке Сэнди. Четырёхмесячный щенок появился у Анны неделю назад.
«Чем больше времени провожу с Сэнди, тем больше в него влюбляюсь. Во-первых, у него появилась самая первая и самая любимая игрушка. Хотя выдержала она недолго.
Но это не главное… Оказалось, что у Сэнди есть необычайный талант: он всегда очень непоседливый и гиперактивный. Но! Если начать его фотографировать и при этом говорить «Сэндиии...», то он наклоняет голову вбок и замирает (вторе и третье фото). Мне кажется, это очень мило, забавно выглядит, не могу налюбоваться», — написала Щербакова на своей странице в «Инстаграме».
Фотографии можно посмотреть на странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».
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