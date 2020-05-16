Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«РБ Лейпциг» — «Фрайбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Медведева назвала свой любимый прыжок в фигурном катании

Медведева назвала свой любимый прыжок в фигурном катании
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о любимом прыжке. По словам серебряного призёра Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея), любимым прыжком является сальхов.

Спортсменка призналась, что в тренировках ей нравится абсолютно всё, потому что она любит фигурное катание. О предпочтениях она рассказала во время прямого эфира в «инстаграме» Флорана Амодио.

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), чемпионка (2016, 2017) и бронзовый призёр (2019) чемпионата мира, чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), двукратная чемпионка (2016, 2017) и бронзовый призёр чемпионата России (2015), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).

Евгения Медведева в маске исполнила программу «Мемуары гейши» в парке с сакурами. Видео
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020