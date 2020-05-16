Медведева назвала свой любимый прыжок в фигурном катании

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о любимом прыжке. По словам серебряного призёра Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея), любимым прыжком является сальхов.
Спортсменка призналась, что в тренировках ей нравится абсолютно всё, потому что она любит фигурное катание. О предпочтениях она рассказала во время прямого эфира в «инстаграме» Флорана Амодио.
20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), чемпионка (2016, 2017) и бронзовый призёр (2019) чемпионата мира, чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), двукратная чемпионка (2016, 2017) и бронзовый призёр чемпионата России (2015), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).
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