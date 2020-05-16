Медведева: мой безобидный эфир растаскали на кликабельные заголовки, перевернув смысл

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на заголовки новостей, созданных из её высказываний в прямом эфире с чемпионом Европы Флораном Амодио в «Инстаграме».

«Смотрю на журналистов, которые растаскали безобидный эфир на кликабельные заголовки, перевернув смысл», — подписала Медведева фотографию в «сториз» своей страницы в «Инстаграме", на которой сидит с телефоном в руках.

Фото: «Инстарам» Евгении Медведевой

В прямом эфире Медведева рассказала, почему после Олимпиады-2018 решила уйти из группы Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Фигуристка назвала любимый прыжок, а также поведала об одиночестве и тех, кто помогает с ним справляться.