Медведева: мой безобидный эфир растаскали на кликабельные заголовки, перевернув смысл

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на заголовки новостей, созданных из её высказываний в прямом эфире с чемпионом Европы Флораном Амодио в «Инстаграме».
«Смотрю на журналистов, которые растаскали безобидный эфир на кликабельные заголовки, перевернув смысл», — подписала Медведева фотографию в «сториз» своей страницы в «Инстаграме", на которой сидит с телефоном в руках.
Фото: «Инстарам» Евгении Медведевой
В прямом эфире Медведева рассказала, почему после Олимпиады-2018 решила уйти из группы Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Фигуристка назвала любимый прыжок, а также поведала об одиночестве и тех, кто помогает с ним справляться.
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