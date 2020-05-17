Евгений Плющенко показал, как можно перекусить, не снимая маски

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал, как можно перекусить, не снимая медицинской маски. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции масочный режим введён в большинстве регионов России.

«Только никому… т-с-с», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «инстаграме».

С именем Плющенко в последнее время связан самый громкий в межсезонье скандал в фигурном катании. В академию Евгения решила перейти двукратная чемпионка мира среди юниоров, рекордсменка мира в произвольной программе Александра Трусова, которая ранее тренировалась в школе «Самбо-70» под руководством Этери Тутберидзе. Вместе с Александрой к Плющенко ушёл и тренер Сергей Розанов.