Евгений Плющенко показал, как можно перекусить, не снимая маски

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал, как можно перекусить, не снимая медицинской маски. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции масочный режим введён в большинстве регионов России.
«Только никому… т-с-с», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «инстаграме».
С именем Плющенко в последнее время связан самый громкий в межсезонье скандал в фигурном катании. В академию Евгения решила перейти двукратная чемпионка мира среди юниоров, рекордсменка мира в произвольной программе Александра Трусова, которая ранее тренировалась в школе «Самбо-70» под руководством Этери Тутберидзе. Вместе с Александрой к Плющенко ушёл и тренер Сергей Розанов.
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