Алина Загитова показала огромные букеты цветов, которые ей подарили на 18-летие. Фото

Российская фигуристка Алина Загитова выложила в «Инстаграм» фотографию, на которой можно посмотреть, что ей подарили на день рождения. Сегодня, 18 мая, олимпийской чемпионке 2018 года в женском одиночном катании исполнилось 18 лет. На фото выделяются связка воздушных шаров в форме сердец и огромные букеты цветов.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.