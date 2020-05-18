Глава Удмуртии поздравил Алину Загитову с днём рождения. Они были в масках

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов поздравил российскую фигуристку Алину Загитову с днём рождения. Сегодня, 18 мая, олимпийской чемпионке 2018 года в женском одиночном катании исполнилось 18 лет.
Соответствующие фотографии чиновник выложил в «Инстаграме». И он, и Загитова, которой вручили цветы, были в медицинских масках, которые призваны минимизировать риск заражения коронавирусом.
«Поздравил Алину Загитову с днём рождения! В Ижевске начиналась её спортивная карьера, теперь в её коллекции будет несколько книг с напоминаем о любимых местах родного города.
На соревнования можно не возить, но пролистывать обязательно — родные места помогают. Впереди целая жизнь, а новость о включении спортсменки в состав сборной России на будущий сезон — отличный подарок на 18-летие!» — отмечается в подписи к фотографиям.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Бречалова.
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