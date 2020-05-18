Татьяна Тарасова — Алине Загитовой: красавица! Будь счастлива!

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила российскую фигуристку Алину Загитову с днём рождения. Сегодня, 18 мая, Загитовой исполнилось 18 лет.

«Красавица! Будь счастлива!» — написала Тарасова.

Посмотреть фотографию можно на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.