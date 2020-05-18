Навка — Загитовой: с днём рождения, наша Спящая Красавица!

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поздравила обладательницу золотых медалей Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы и финала Гран-при Алину Загитову с 18-летием.

«У юной, прекрасной, нежной, талантливой девушки-спортсменки Алины Загитовой сегодня День Рождения! Алина, несмотря на твой юный возраст, ты уже столько достигла, таких высот добилась в спорте, а впереди ещё целая увлекательная и потрясающая жизнь! Новые возможности, эмоции, люди, ситуации, приключения! Иди вперёд, дерзай, пробуй, рискуй, развивайся, ведь жизнь только начинается! Счастлива, что нам удалось вместе поработать, и я уверена, что это был увлекательный и полезный новый опыт для тебя! С Днём Рождения, наша Спящая Красавица!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».

Фотографии можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».