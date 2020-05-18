Загитова поблагодарила Путина за поздравление с днём рождения

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поблагодарила президента России Владимира Путина за поздравление с днём рождения. 18 мая Загитовой исполнилось 18 лет.

«Спасибо, Владимир Владимирович», — написала Алина на бланке телеграммы из Кремля, который разместила в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой

Там же Загитова разместила ответ на поздравление руководителя Аппарата президента Республики Татарстан Асгата Сафарова: «Спасибо большое».

Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой

Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях (2018), чемпионка мира (2019), чемпионка Европы (2018), серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России (2018) и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров (2017), победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров (2017).