Курьер из Ижевска доставил для Алины Загитовой на день рождения машину цветов

Курьер из Ижевска рассказал, что доставил олимпийской чемпионке Алине Загитовой на 18-летие целую машину цветов.

«Я впервые везу столько цветов для девушки. Там в одном букете 300 роз, в двух других – по 100. Розовые, синие розы, мелкие розочки. А еще огромная корзина гербер. Сегодня я личный доставщик цветов для нашей Алины. Очень приятно выполнять такие заказы», — приводит слова курьера Радика «Комсомольская правда-Ижевск».

После доставки этой машины цветов от отправителя, имя которого осталось загадкой, Радик также доставил Алине подарок от мамы — корзину с мелкими цветами и шариком.

Фотографию Загитовой с букетами можно посмотреть в «инстаграме» фигуристки.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.