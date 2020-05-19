Ирина Слуцкая подсчитала, сколько времени она была беременна
Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая вспомнила о своей беременности. Спортсменка подсчитала, сколько времени она была беременна.
«Я задумалась, сколько месяцев я была беременной. Оказалось, 27! Это два с лишним года! Я рада назвать это состояние самым прекрасным временем в моей жизни. Кстати, как вы узнавали о своей беременности?» — написала фигуристка в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» российской фигуристки.
41-летняя спортсменка воспитывает троих детей: 12-летнего Артёма и девятилетнюю Варвару от первого брака с Сергеем Михеевым, а также пятимесячную Киру, отцом которой является второй муж фигуристки Алексей Говырин.
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