Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Погоня за новым хитом». Рудковская выложила новый шуточный ролик с Плющенко

«Погоня за новым хитом». Рудковская выложила новый шуточный ролик с Плющенко
Фигурное катание / Гран-при 0

Продюсер Яна Рудковская опубликовала новое видео в своём «инстаграме». Она сняла ролик вместе со своим супругом, фигуристом, двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. На видео они имитируют скачку на лошади, но вскоре становится понятно, что эффект создаёт струя от фена.

«Усталость забыта, колышется чад, и снова копыта под сердцам стучат! И нет нам покоя ни ночью, ни днём! Погоня, погоня, погоня за новым хитом», — подписала запись Рудковская.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Рудковской.

С именем Плющенко в последнее время связан самый громкий в межсезонье скандал в фигурном катании. В академию Евгения решила перейти двукратная чемпионка мира среди юниоров, рекордсменка мира в произвольной программе Александра Трусова, которая ранее тренировалась в школе «Самбо-70» под руководством Этери Тутберидзе. Вместе с Александрой к Плющенко ушёл и тренер Сергей Розанов.

Евгений Плющенко показал, как можно перекусить, не снимая маски
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020