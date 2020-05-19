«Погоня за новым хитом». Рудковская выложила новый шуточный ролик с Плющенко

Продюсер Яна Рудковская опубликовала новое видео в своём «инстаграме». Она сняла ролик вместе со своим супругом, фигуристом, двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. На видео они имитируют скачку на лошади, но вскоре становится понятно, что эффект создаёт струя от фена.

«Усталость забыта, колышется чад, и снова копыта под сердцам стучат! И нет нам покоя ни ночью, ни днём! Погоня, погоня, погоня за новым хитом», — подписала запись Рудковская.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Рудковской.

С именем Плющенко в последнее время связан самый громкий в межсезонье скандал в фигурном катании. В академию Евгения решила перейти двукратная чемпионка мира среди юниоров, рекордсменка мира в произвольной программе Александра Трусова, которая ранее тренировалась в школе «Самбо-70» под руководством Этери Тутберидзе. Вместе с Александрой к Плющенко ушёл и тренер Сергей Розанов.