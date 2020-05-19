«Хочется видеть красивых женственных фигуристок». Бестемьянова — о Загитовой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением о включении чемпионки Олимпийских игр 2018 года Алины Загитовой в состав сборной России на предстоящий сезон. Накануне, 18 мая, российской фигуристке исполнилось 18 лет.

«Хотела бы поздравить Алину с 18-летием. Желаю ей выдержать те нагрузки, которые придётся пройти, чтобы выиграть конкуренцию. Хочется видеть красивых женственных фигуристок иногда. Мне не хотелось бы привыкать к тому, что спортсменки заканчивают ещё до своего совершеннолетия. Хотя те девочки, которые выходят на международные соревнования в 15 лет, конечно, так хороши, что просто чудо», — цитирует Бестемьянову «Собеседник».