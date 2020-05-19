Евгений Плющенко показал видео динамичной тренировки на пляже

Российский фигурист Евгений Плющенко опубликовал новое видео в своём «инстаграме». Двукратный олимпийский чемпион выложил видео с тренировки, которую он провёл на пляже. В ролике спортсмен выполнил различные элементы из фигурного катания на песке.

«Я могу вот так вот, вот так вот-вот так вот могу!!! Неплохие движения!!» — подписал запись Плющенко.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Плющенко.

С именем Плющенко в последнее время связан самый громкий в межсезонье скандал в фигурном катании. В академию Евгения решила перейти двукратная чемпионка мира среди юниоров, рекордсменка мира в произвольной программе Александра Трусова, которая ранее тренировалась в школе «Самбо-70» под руководством Этери Тутберидзе. Вместе с Александрой к Плющенко ушёл и тренер Сергей Розанов.