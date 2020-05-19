Максим Траньков рассказал о любви к бане

Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков признался в любви к бане. Бывший спортсмен рассказал, что в его семье все любят баню.
«У нас в семье баню любят все. Анжелика Максимовна пока только познаёт все прелести парения, но уже с интересом наблюдает за взрослыми и их передвижениями с веником. Я же с баней знаком с детства. На даче, у бабушки с дедушкой, меня отмывали ежевечерне после тяжёлого дня на речке с глиняными берегами или ремонта велосипеда с солидолом. Ходил я исключительно босиком, так что баня была спасением. В городе был дом второй бабушки, частный, с удобствами… во дворе и баней вместо ванной комнаты. И даже на катке каждую субботу обязательно была сауна! Теперь у меня есть своя русская баня, свои дрова, веники и тазики! А вы любите банный пар? Я — очень!» — написал в своём «инстаграме» Траньков.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» фигуриста.
- 19 мая 2020
-
20:58
-
20:35
-
19:26
-
18:45
-
18:35
-
17:27
-
16:11
-
15:08
-
14:25
-
13:18
-
11:58
-
11:37
-
10:18
-
09:52
-
09:40
-
09:17
- 18 мая 2020
-
21:05
-
20:30
-
18:51
-
18:36
-
16:06
-
15:36
-
15:31
-
14:42
-
13:10
-
12:58
-
11:58
-
11:14
-
10:21
-
09:38
-
09:04
- 17 мая 2020
-
22:29
-
20:45
-
19:06
-
17:53