Максим Траньков рассказал о любви к бане

Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков признался в любви к бане. Бывший спортсмен рассказал, что в его семье все любят баню.

«У нас в семье баню любят все. Анжелика Максимовна пока только познаёт все прелести парения, но уже с интересом наблюдает за взрослыми и их передвижениями с веником. Я же с баней знаком с детства. На даче, у бабушки с дедушкой, меня отмывали ежевечерне после тяжёлого дня на речке с глиняными берегами или ремонта велосипеда с солидолом. Ходил я исключительно босиком, так что баня была спасением. В городе был дом второй бабушки, частный, с удобствами… во дворе и баней вместо ванной комнаты. И даже на катке каждую субботу обязательно была сауна! Теперь у меня есть своя русская баня, свои дрова, веники и тазики! А вы любите банный пар? Я — очень!» — написал в своём «инстаграме» Траньков.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» фигуриста.