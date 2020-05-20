«Сколько всего о Тарасовой можно наговорить?» Мешков — о конфликте тренера с Родниной

Четырёхкратный чемпион СССР по фигурному катанию Валерий Мешков призвал Федерацию фигурного катания на коньках России вмешаться в конфликт заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной, которые недавно обменялись резкими репликами. Причина конфликта — переход хореографа Елены Черкасской от тренера Тарасовой к тренеру Родниной, который состоялся в 1980-х.
«У всех тренеров были спортсмены, сотрудники, которые уходили. Если всё начать вспоминать, то сколько всего о самой Тарасовой можно наговорить? К ней же сама Роднина пришла от Станислава Жука состоявшейся олимпийской чемпионкой!
А история с Ягудиным, который пришел от Алексея Мишина? Если спортсмен или хореограф захотел перейти – он переходит, не захотел – значит, остаётся. Ягудину, судя по всему, показалось, что тренер его зажимает, больше внимания уделяет Плющенко, – вот он и ушёл. По логике Тарасовой получается, что она его переманила.
Федерация фигурного катания должна что-то сказать. Если всё вспоминать, что творилось в фигурном катании, даже в советское время, сколько сил уйдёт на то, чтобы грязью поливать друг друга? Я думаю, что, конечно, федерация в этот процесс вмешается и сделает своё замечание», — приводит слова Мешкова «Собеседник».
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