«Сколько всего о Тарасовой можно наговорить?» Мешков — о конфликте тренера с Родниной

Четырёхкратный чемпион СССР по фигурному катанию Валерий Мешков призвал Федерацию фигурного катания на коньках России вмешаться в конфликт заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной, которые недавно обменялись резкими репликами. Причина конфликта — переход хореографа Елены Черкасской от тренера Тарасовой к тренеру Родниной, который состоялся в 1980-х.

«У всех тренеров были спортсмены, сотрудники, которые уходили. Если всё начать вспоминать, то сколько всего о самой Тарасовой можно наговорить? К ней же сама Роднина пришла от Станислава Жука состоявшейся олимпийской чемпионкой!

А история с Ягудиным, который пришел от Алексея Мишина? Если спортсмен или хореограф захотел перейти – он переходит, не захотел – значит, остаётся. Ягудину, судя по всему, показалось, что тренер его зажимает, больше внимания уделяет Плющенко, – вот он и ушёл. По логике Тарасовой получается, что она его переманила.

Федерация фигурного катания должна что-то сказать. Если всё вспоминать, что творилось в фигурном катании, даже в советское время, сколько сил уйдёт на то, чтобы грязью поливать друг друга? Я думаю, что, конечно, федерация в этот процесс вмешается и сделает своё замечание», — приводит слова Мешкова «Собеседник».