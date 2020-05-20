Семья Евгения Плющенко станцевала на карантине

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своём «инстаграме» новое видео. Она показала, как вместе с супругом Евгением Плющенко и их сыном Александром танцует дома.

«Российский карантин. Если вам нравятся наши вечерние видео, ставим лайки», — подписала запись Рудковская.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Рудковской.

Плющенко завоевал свою первую медаль на чемпионате мира 1998 года, став его бронзовым призёром. В его активе три победы на чемпионатах мира и семь триумфов на чемпионатах Европы. На Олимпийских играх он стал чемпионом в одиночном катании в Турине-2006 и завоевал серебряные медали в аналогичной категории в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и в Ванкувере в 2010-м. На домашней Олимпиаде в Сочи Евгений выступал в командных соревнованиях, где сборная России завоевала золото.