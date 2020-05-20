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«Глупость, тупость и бездарность». Татьяна Тарасова раскритиковала фильм «Лёд»

«Глупость, тупость и бездарность». Татьяна Тарасов
«Глупость, тупость и бездарность». Татьяна Тарасова раскритиковала фильм «Лёд»
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о фильме «Лёд», который вышел на экраны в 2018 году. По её мнению, картина не отличается художественными достоинствами.

«Я этот фильм не досмотрела, скучно было. Не думаю, что Мария Аронова создавала свой образ, ориентируясь на меня. Нет ничего общего. Это же художественный вымысел, а значит, должна быть художественная ценность. А там только глупость, тупость и бездарность», — приводит слова Тарасовой Starhit.

При этом, по словам тренера, очень хорошо, что фигурное катание обретает былую популярность.

«Фигурное катание снова стали показывать на федеральных каналах. Причём речь идёт и о международных соревнованиях, и о российских. Это о многом говорит. Значит, есть спрос и интерес. Людям нужно зрелище, нужны эмоции, они устали от того, что сейчас есть на телевидении», — добавила она.

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