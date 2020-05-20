Елена Ильиных выложила фото с возлюбленным

Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала в своём «инстаграме» новую фотографию. На фото спортсменку на качелях раскачивает её супруг, артист балета Сергей Полунин.

«Настроение «кататься на качельке», — подписала запись Ильиных.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Ильиных.

У Ильиных и её возлюбленного ранее родился сын. Ребёнка родители назвали именем Мир. Малыш появился на свет 16 января 2020 года.

Недавно Ильиных сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.

Минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы не смогли провести чемпионат мира.