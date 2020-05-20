«У неё не очень хорошо с головой». Тарасова прокомментировала конфликт с Родниной

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на критику со стороны трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной. Ранее Тарасова заявила, что Роднина послала хореографа Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у неё был рак четвёртой степени. Позже Роднина прокомментировала слова тренера, отметив, что считает подобные высказывания аморальными.
«Что у меня случилось с Родниной? Я не знаю. У меня ничего с ней не случилось. Мне уже надоело всё это слушать. Она пишет, что у меня с головой плохо. Но видно, что и у неё не очень хорошо.
Я её (Черкасскую. — Прим. «Чемпионата») очень хорошо знала. Так вот Ира говорит, что тот случай был в 1981 году, а вообще — в 2001 году. Это были соревнования перед Олимпийскими играми, на которые пригласили шесть лучших спортсменов. Там была Лена Черкасская со своей девочкой — чемпионкой США. На тех соревнованиях я увидела, что она тяжело больна. Понимаете, я точно это помню. С головой, может, у меня и плохо, но память хорошая», — сказала Тарасова в интервью YouTube-каналу «Ностальгия».
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