Алёна Косторная назвала свои любимые фильмы
Победительница финала Гран-при, чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала о своих любимых фильмах.
«Меня попросили рассказать, какие фильмы я люблю и что могу порекомендовать к просмотру. Вообще, это был простой вопрос, сразу же на ум пришли три фильма, которые сейчас меня супервпечатлили: «Полночное солнце», «В метре друг от друга», «Доктор Хаус». В общем, это самые мои любимые фильмы и сериалы, так что, если ещё не смотрели что-то из этого, рекомендую», — написала Косторная на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Алёны Косторной в «Инстаграме».
Также в список Косторной вошли «Дневники вампира» и заключительная часть «Гарри Поттера» «Дары смерти».
Алина Загитова назвала свои любимые фильмы
- 20 мая 2020
-
18:57
-
18:34
-
18:16
-
17:21
-
16:43
-
16:20
-
16:05
-
15:51
-
15:50
-
15:10
-
14:40
-
13:51
-
13:19
-
12:19
-
11:20
-
10:33
-
09:42
- 19 мая 2020
-
22:28
-
20:58
-
20:35
-
19:26
-
18:45
-
18:35
-
17:27
-
16:11
-
15:08
-
14:25
-
13:18
-
11:58
-
11:37
-
10:18
-
09:52
-
09:40
-
09:17
- 18 мая 2020
-
21:05
Партнерский контент