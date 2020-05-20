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Алёна Косторная назвала свои любимые фильмы

Алёна Косторная назвала свои любимые фильмы
Фигурное катание / Чемпионат Европы 0

Победительница финала Гран-при, чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала о своих любимых фильмах.

«Меня попросили рассказать, какие фильмы я люблю и что могу порекомендовать к просмотру. Вообще, это был простой вопрос, сразу же на ум пришли три фильма, которые сейчас меня супервпечатлили: «Полночное солнце», «В метре друг от друга», «Доктор Хаус». В общем, это самые мои любимые фильмы и сериалы, так что, если ещё не смотрели что-то из этого, рекомендую», — написала Косторная на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алёны Косторной в «Инстаграме».

Также в список Косторной вошли «Дневники вампира» и заключительная часть «Гарри Поттера» «Дары смерти».

Алина Загитова назвала свои любимые фильмы
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