Аделина Сотникова: живу, улыбаясь настоящему
Первая отечественная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала фотографию, на которой изображена с открытой улыбкой на лице и призвала своих подписчиков улыбаться.
«Я не знаю, что несёт нам будущее, поэтому живу, улыбаясь настоящему», — написала Сотникова на своей странице в «Инстаграме», процитировав слова из песни:
«Только улыбайся, улыбайся!
Невесомости поверь и отдайся.
Улыбайся, улыбайся!»
Фотографию можно посмотреть на странице Аделины Сотниковой в «инстаграме».
В начале марта после сложной операции на позвоночнике Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры. На официальных соревнованиях Аделина не выступала с декабря 2015 года, но активно участвовала в ледовых шоу.
Аделина Сотникова станцевала под песню «Опа»
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