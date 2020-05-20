Аделина Сотникова: живу, улыбаясь настоящему

Первая отечественная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала фотографию, на которой изображена с открытой улыбкой на лице и призвала своих подписчиков улыбаться.

«Я не знаю, что несёт нам будущее, поэтому живу, улыбаясь настоящему», — написала Сотникова на своей странице в «Инстаграме», процитировав слова из песни:

«Только улыбайся, улыбайся!

Невесомости поверь и отдайся.

Улыбайся, улыбайся!»

Фотографию можно посмотреть на странице Аделины Сотниковой в «инстаграме».

В начале марта после сложной операции на позвоночнике Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры. На официальных соревнованиях Аделина не выступала с декабря 2015 года, но активно участвовала в ледовых шоу.