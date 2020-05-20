Американский фигурист Браун поблагодарил Медведеву за уроки концентрации на тренировках

Бронзовый призёр Олимпийских игр в командных соревнований, двукратный призёр чемпионата четырёх континентов американский фигурист Джейсон Браун рассказал о совместных тренировках с двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой.

«У меня постоянно возникали проблемы с тем, чтобы сосредоточиться во время тренировок. Отвлекаюсь то на одно, то на другое. Но потихоньку учусь. Тренеры говорят, концентрируйся на себе, не смотри на других, ни с кем не разговаривай. И Медведева много говорит мне об этом. Нет человека, который подходил бы к делу серьёзнее, чем она. Евгения выходит на лёд и будто ничего вокруг не видит. Не встречал никого, кто был бы так же сосредоточен во время тренировок. В последние годы она многому меня научила в этом плане. Всегда буду ей признателен за эти уроки», — сказал Браун в прямом эфире в «Инстаграме» Olympic Channel.