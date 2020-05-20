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Браун: у Медведевой в глазах огонь, который не угасает ни на секунду

Браун: у Медведевой в глазах огонь, который не угасает ни на секунду
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Во время онлайн-тренировки в прямом эфире в «Инстаграме» Olympic Channel американский фигурист Джейсон Браун получил комментарий россиянки Евгении Медведевой.

«Ты так до смерти загонишь людей. Слишком интенсивные тренировки», — написала Медведева Брауну.

Ведущая прочитала комментарий в эфире, и Джейсон сразу же ответил: «Знаю-знаю! Это так весело. Евгения знает, каково это. Сколько же веселья принесли мне тренировки с ней. Если говорить о самоотдаче на занятиях, то никто не сравнится с Евгенией. У неё в глазах огонь, который не угасает ни на секунду. Снимаю шляпу перед ней", — сказал Браун.

Браун — бронзовый призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях, двукратный призёр чемпионата четырёх континентов. Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы. Фигуристы тренируются у канадского специалиста Брайана Орсера.

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