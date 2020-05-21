Губерниев — о переходе Трусовой: результат покажет, прав Плющенко и фигуристка или нет

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своём отношении к переходу фигуристки Александры Трусовой из школы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Спортсмены всегда куда-то уходят. Плющенко предложил условия. Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Трусова ушла. Что из этого будет, я не знаю. У Тутберидзе много спортсменов. Может быть, Трусова почувствовала недостаток внимания, может быть, ещё какие-то проблемы. Но спортсмены, пока жив спорт, уходили, уходят и будут уходить от тренеров. И зачастую даже не скажут им «спасибо».

Вы посмотрите, что сейчас происходит, какой конфликт у Татьяны Тарасовой с Ириной Родниной. Татьяна Тарасова дважды привела Роднину и Зайцева к победе на Олимпийских играх. И вот сейчас полемика, такая тоже грустная для меня, потому что я одинаково отношусь и к той, и к другой — с великим пиететом, с почтением, боготворю этих великих женщин. Но, к сожалению, происходят такие вещи.

Ушла Трусова. Ушла и ушла. В конце концов, если есть какие-то моменты, то их надо прописывать в договорах. А сейчас результат покажет, прав Плющенко или фигуристка, или нет. В спорте определяющим является результат. Если она прибавит, если она выиграет у других воспитанниц Тутберидзе, значит, уходить было нужно. Если соответственно проиграет, если закончит и так далее, тут уже ситуации иная», — сказал Губерниев в эфире YouTube-канала «Игра в тело».