Появилось видео, как Плющенко тренирует семилетнего сына на льду

В «инстаграме» Академии фигурного катания Евгения Плющенко появилось видео, в котором можно посмотреть, как двукратный олимпийский чемпион тренирует на льду семилетнего сына Александра. Указано, что видео снято в марте 2020 года.
«Из архива тренировок. Александр Плющенко разучивает новые позиции во вращении с тренером Евгением Плющенко, видео — март 2020 года», — отмечается в подписи к видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
37-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 год — в одиночном катании, 2014 год — в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997), 10-кратный чемпион России.
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