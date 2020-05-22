«Аделинка, женюсь на тебе. Выглядишь улёт». Подписчики оценили новое фото Сотниковой

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании россиянка Аделина Сотникова выложила в «Инстаграм» свежую фотографию. На снимке можно посмотреть, как выглядит спортсменка в новом для себя образе.

«У всех лето на носу, а у меня, видимо, весна только наступает», — подписала она фото.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Сотниковой.

Вот какие комментарии оставили подписчики спортсменки.

«Какой шикарный образ».

«Воу-воу-воу, бомбическая».

«Аделинка, женюсь на тебе. Выглядишь улёт».

«Вам очень идут длинные волосы. Правда!»

«Твоя красота – воплощение женственности, изящества и привлекательности. Твои родители — настоящие ювелиры, которые произвели на свет лучшее из украшений».