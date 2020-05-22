«Аделинка, женюсь на тебе. Выглядишь улёт». Подписчики оценили новое фото Сотниковой
Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании россиянка Аделина Сотникова выложила в «Инстаграм» свежую фотографию. На снимке можно посмотреть, как выглядит спортсменка в новом для себя образе.
«У всех лето на носу, а у меня, видимо, весна только наступает», — подписала она фото.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Сотниковой.
Вот какие комментарии оставили подписчики спортсменки.
«Какой шикарный образ».
«Воу-воу-воу, бомбическая».
«Аделинка, женюсь на тебе. Выглядишь улёт».
«Вам очень идут длинные волосы. Правда!»
«Твоя красота – воплощение женственности, изящества и привлекательности. Твои родители — настоящие ювелиры, которые произвели на свет лучшее из украшений».
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