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«Аделинка, женюсь на тебе. Выглядишь улёт». Подписчики оценили новое фото Сотниковой

«Аделинка, женюсь на тебе. Выглядишь улёт». Подписчики оценили новое фото Сотниковой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании россиянка Аделина Сотникова выложила в «Инстаграм» свежую фотографию. На снимке можно посмотреть, как выглядит спортсменка в новом для себя образе.

«У всех лето на носу, а у меня, видимо, весна только наступает», — подписала она фото.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Сотниковой.

Вот какие комментарии оставили подписчики спортсменки.

«Какой шикарный образ».
«Воу-воу-воу, бомбическая».
«Аделинка, женюсь на тебе. Выглядишь улёт».
«Вам очень идут длинные волосы. Правда!»
«Твоя красота – воплощение женственности, изящества и привлекательности. Твои родители — настоящие ювелиры, которые произвели на свет лучшее из украшений».

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