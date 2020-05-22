Щербакова: если в начале был какой-то энтузиазм, то сейчас хочется быстрее выбежать на лёд

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, как проводит время на карантине из-за пандемии коронавируса. Спортсменка призналась, что уже сильно скучает по тренировкам на льду.
«К сожалению, мы точно не знаем, когда выйдем на лёд. Но дома сидеть уже просто невозможно. Если в начале карантина был какой-то энтузиазм, то сейчас хочется побыстрее выбежать на лёд.
Мы обычно после летнего отдыха выходим, и то надо вспоминать, что да как. Надеваешь коньки – уже непривычно. А тут после такого перерыва я даже не представляю.
В начале карантина я расстроилась, что надо сидеть дома, а потом подумала: ладно, сейчас посидим, а на лёд выйдем раньше, чем обычно, и успеем к сезону подойти в лучшей форме. А в итоге мы так долго сидим, что мой план не сработал: выйдем позже», — цитирует Щербакову Sports.ru со ссылкой на онлайн-тренировку спортсменки с Алёной Косторной в «Инстаграме».
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