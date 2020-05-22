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Ирина Слуцкая рассказала, как приготовить вкусную картофельную запеканку

Ирина Слуцкая рассказала, как приготовить вкусную картофельную запеканку
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратная чемпионка мира, двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию и многодетная мама Ирина Слуцкая поделилась рецептом слоёной картофельной запеканки.

«Сегодня #на_кухне_со_Слуцкой готовим (как и всегда) вкусняшку! На этот раз с картошкой, капустой, грибами и сыром. Ммммм… Не забудьте сохранить рецепт в закладки.

1.Отварить картофель до полуготовности, натереть на тёрке и выложить картошку в форму, пригодную для духовки.
2. Обжарить грибы с луком, влить сливки
3. В отдельной сковородке потушить фарш (у меня куриный).
4. Отварить брюссельскую капусту и нашинкованную обычную капусту.
5. Выкладывать всё слоями. На картофель — мясо, следующий слой — капуста, дальше — жареные грибочки со сливками. Сверху посыпаем сыром.
6. Не забываем посолить! Я не люблю много соли, потому добавляю её только в фарш.
7. Ставим в духовку, до готовности.

Вкусно, быстро и каждому под силу — мой девиз! Приятного аппетита!» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «инстаграме».

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