Ирина Слуцкая рассказала, как приготовить вкусную картофельную запеканку

Двукратная чемпионка мира, двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию и многодетная мама Ирина Слуцкая поделилась рецептом слоёной картофельной запеканки.

«Сегодня #на_кухне_со_Слуцкой готовим (как и всегда) вкусняшку! На этот раз с картошкой, капустой, грибами и сыром. Ммммм… Не забудьте сохранить рецепт в закладки.

1.Отварить картофель до полуготовности, натереть на тёрке и выложить картошку в форму, пригодную для духовки.

2. Обжарить грибы с луком, влить сливки

3. В отдельной сковородке потушить фарш (у меня куриный).

4. Отварить брюссельскую капусту и нашинкованную обычную капусту.

5. Выкладывать всё слоями. На картофель — мясо, следующий слой — капуста, дальше — жареные грибочки со сливками. Сверху посыпаем сыром.

6. Не забываем посолить! Я не люблю много соли, потому добавляю её только в фарш.

7. Ставим в духовку, до готовности.

Вкусно, быстро и каждому под силу — мой девиз! Приятного аппетита!» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «инстаграме».